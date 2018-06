Grão-Duque convida Presidente de Cabo Verde a visitar Luxemburgo

O Grão-Ducado e Cabo verde assinaram esta terça-feira, na cidade do Luxemburgo, um acordo de parceria que visa a criação do primeiro centro de competências em Cabo Verde. Orçado em quatro milhões de euros, o projeto vai ser financiado pelo Luxemburgo, com 3,8 milhões de euros, e por Cabo Verde, com os restantes 200 mil euros.