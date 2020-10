Com 697 novos infetados pelo novo coronavírus, o país também aumentou o número de pessoas internadas em cuidados intensivos, são 21.

Grão-Ducado soma mais três mortos e quase 700 novos casos

Depois de largas semanas com o balanço dos mortos associados à covid-19 inalterado, o Luxemburgo já soma 150 vítimas mortais desde o início da pandemia, com mais três óbitos contabilizados pelas autoridades de saúde.

Num total de 8.646 testes PCR realizados nos 17 centros covid-19, foram identificados 697 novos infetados, menos que os 774 diagnosticados na passada quarta-feira.

Nas últimas 24 horas, o número de pacientes hospitalizados voltou a aumentar. São já 140 contra os 131 internados no dia anterior. Há mais cinco pacientes considerados graves nas unidades de cuidados intensivos. Passaram de 16 para 21.

As novas restrições para combater o avanço da pandemia no país entram em vigor a partir da meia-noite. Além do recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, as reuniões passam a estar novamente limitadas a quatro pessoas.

Há mais polícia na rua e multas mais pesadas para os incumpridores.

