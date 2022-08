Os termómetros poderão chegar aos 35 graus.

Meteorologia

Grão-Ducado em alerta laranja esta quinta-feira

Redação Os termómetros poderão chegar aos 35 graus.

O calor continua sem dar tréguas no Grão-Ducado e vai fazer-se sentir com ainda mais intensidade esta quinta-feira, de acordo com o Meteolux, que agravou o nível de alerta de amarelo para laranja.

Julho foi um mês recorde em horas de sol no Luxemburgo Nunca houve um julho tão ensolarado como o do mês passado que foi também um dos mais quentes e secos de sempre.

O aviso vigorará entre as 10h e as 19h00 em todo o território luxemburguês, com as temperaturas máximas a situarem-se entre os 32 e os 35 graus. O vale do Moselle, um pouco mais acima, também será afetado pelo calor.

Ainda assim, os termómetros vão ficar abaixo dos valores registados no mês passado, altura em que o Luxemburgo esteve em alerta vermelho devido a temperaturas máximas de 38 graus.

Para esta quarta-feira, o Meteolux colocou todo o país em aviso amarelo, entre as 12h e as 20h, com as temperaturas a poderem atingir os 34 graus.

O calor deverá abrandar na sexta-feira e pelo fim de semana dentro, em que os termómetros vão estar abaixo dos 30 graus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.