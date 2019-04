O Grão-Ducado é o único país com a pontuação máxima. Portugal aparece na 31ª posição.

Grão-Ducado é o país mais digitalizado do mundo

O Luxemburgo é considerado o mais avançado país do mundo em matéria de digitalização, de acordo com o relatório Digital Economy Watch lançado recentemente pela consultora BBVA (do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Segundo o ranking DiGiX 2018, o Luxemburgo é o único país com a pontuação de 1.

O documento avaliou o grau de digitalização do conjunto de países com base em três vetores: condições de oferta (infraestrutura e custos), condições de procura (utilizadores, governo e medidas adotadas por empresas) e ambiente institucional (regulação).

O estudo, que analisou dados económicos de 99 países, apresenta os Estados Unidos em segundo lugar, com 0,95 pontos e a Holanda em terceiro, com 0,94 pontos. Portugal aparece no 31° lugar, com 0,64 pontos. No fundo da tabela, o pódio é completo por três países africanos: Zimbabwe (0,0), Costa de Marfim (0,14) e Camarões (0,16).

