Com uma contribuição de 12 milhões de euros, o Luxemburgo é o maior financiador da nova unidade hospitalar ao serviço dos militares da NATO, na base militar Camp Film City, em Pristina, Kosovo. Inaugurada em janeiro, o projeto tem um orçamento de 22 milhões de euros para cinco anos.

Luxemburgo 19 2 min.

Grão-Ducado dá 12 milhões de euros para unidade hospitalar da NATO

Henrique DE BURGO Com uma contribuição de 12 milhões de euros, o Luxemburgo é o maior financiador da nova unidade hospitalar ao serviço dos militares da NATO, na base militar Camp Film City, em Pristina, Kosovo. Inaugurada em janeiro, o projeto tem um orçamento de 22 milhões de euros para cinco anos.

“Terminámos a nossa missão em outubro do ano passado e depois desse tempo pensámos em como nos retirar. Vamos, pelo menos nos próximos três anos, financiar uma grande parte desta infraestrutura de saúde. São 12 milhões de euros para os próximos três anos, o que faz quatro milhões por ano. Vamos arcar com a maior parte da despesa”, explicou ao Contacto o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do Luxemburgo, Étienne Schneider.

O dirigente político liderou, no passado dia 2, a delegação luxemburguesa composta por cerca de 40 pessoas, incluindo o embaixador para o Kosovo, Paul Schmit, o Chefe de Estado-Maior da Armada, general Alain Duschène, membros das comissões parlamentares de Força Pública e dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Cooperação e Imigração, vários quadros e uma dezena de jornalistas. A visita teve como objetivo ver como está a ser aplicado o financiamento no terreno.

A unidade hospitalar conta com uma sala de emergência e uma sala de cuidados intensivos, entre outras estruturas médicas de acolhimento. A funcionar 24 horas sobre sete dias com “médicos e enfermeiros altamente qualificados”, a clínica está preparada para levar a cabo oito operações por dia. No entanto, até agora, “a maioria dos doentes vêm para consultas e apoio diagnóstico”, referem os responsáveis. A média semanal varia entre 10 a 15 doentes.



9 Foto: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

De 55 mil a 4 mil soldados

Praticamente 20 anos após o fim do conflito entre as forças de segurança sérvias e o exército de libertação do Kosovo (1999) e 10 anos após a declaração unilateral de independência, a força da NATO no Kosovo (KFOR) tem reduzido drasticamente a sua presença militar, graças à “aparente estabilidade” neste protetorado internacional. Se em 1999 havia 55 mil militares, atualmente são quatro mil, de 28 países, fazendo ainda assim da KFOR a mais longa missão da NATO.

O Luxemburgo esteve praticamente desde o início da missão, com cerca de 1.200 soldados. “Terminámos a nossa missão em outubro do ano passado. Depois de 17 anos, passaram por aqui cerca de 1.200 soldados luxemburgueses. Viveram cá, foram medicamente tratados cá e ofereceram apoio a outras nações”, resumiu Étienne Schneider, que durante a curta visita depôs ainda uma coroa de flores junto ao monumento em honra dos militares mortos em serviço.



10 Étienne Schneider fez-se acompanhar ao Kosovo por uma delegação com perto de 40 pessoas. Foto: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Étienne Schneider fez-se acompanhar ao Kosovo por uma delegação com perto de 40 pessoas. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Henrique de Burgo Foto: Chris Karaba Ao contrário da bandeira luxemburguesa, que foi arreada em outrubro de 2017, a bandeira portuguesa está ainda presente na base militar Camp Film City. Foto: Henrique de Burgo Além do edifício Lisbon A, há também o Lisbon B no Camp Film City. Foto: Henrique de Burgo Foto: Henrique de Burgo Foto: Henrique de Burgo Como o Luxemburgo não tem força aérea, o transporte da comitiva foi feito por um avião militar belga. Foto: Henrique de Burgo Foto: Henrique de Burgo

Schneider vai a Cabo Verde assinar acordo militar

À margem desta visita ao Kosovo, o ministro da Defesa confirmou ao Contacto a preparação da assinatura de um acordo de cooperação militar entre o Grão-Ducado, Portugal e Cabo Verde.



“Estamos a negociar este acordo. Temos já um último esboço do documento que, em princípio, será assinado em início de agosto deste ano em Cabo Verde. Foi o esforço encontrado junto com o ministro da Defesa de Portugal [Azeredo Lopes] para apoiar as forças militares de Cabo Verde”, disse o ministro, garantindo ao Contacto que viajará até Cabo Verde para a assinatura do documento e que, nessa altura, anunciará os detalhes deste acordo.