Grão-Ducado com menos mortos nas estradas

O número de 25 vítimas, divulgado por François Bausch, ministro do Desenvolvimento Durável e das Infraestruturas, é o mais baixo desde que há registos.

Em 2017, o Luxemburgo registou menos mortos (25) e menos acidentes mortais (24) nas estradas, embora triplicassem os acidentes com vítimas mortais ou feridos graves em piso seco, de acordo com o balanço divulgado por François Bausch, ministro do Desenvolvimento Durável e das Infraestruturas.

Trata-se de uma diminuição de 22% quando os números são comparados com 2016 e, se o intervalo de tempo se situar entre 2013 e o ano passado, então a diminuição chega aos 40%.

Os principais responsáveis por acidentes graves ou mortais são "homens na faixa etária entre os 25 e os 44 anos" (46% do total), predominando as "colisões entre veículos em circulação", mesmo que os choques com árvores e outros obstáculos fixos constituam "grande parte das colisões".

Segundo o estudo, a principal causa dos acidentes continua a ser o excesso de velocidade, estando a condução sob influência de estupefacientes em crescimento. Além disso, comportamentos perigosos como as ultrapassagens perigosas "exercem importante impacto na segurança rodoviária".

Bausch prometeu novas medidas para continuar a redução no número de acidentes, de vítimas e de feridos, exemplificando com um estudo para avaliar a colocação de novos radares.