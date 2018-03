Numa análise mais global realizada pelo estudo da consultora PricewtaerhouseCoopers, sob o título Women in Work Index, o Luxemburgo é, entre os países da OCDE, no período 2000-2016, aquele que registou maior evolução no capítulo da igualdade em termos de mercado de trabalho.

Grão-Ducado com maior progresso no trabalho

Paulo Jorge Pereira Numa análise mais global realizada pelo estudo da consultora PricewtaerhouseCoopers, sob o título Women in Work Index, o Luxemburgo é, entre os países da OCDE, no período 2000-2016, aquele que registou maior evolução no capítulo da igualdade em termos de mercado de trabalho.

Com efeito, o Grão-Ducado evoluiu do lugar 23 até ao 7 nesta tabela classificativa, enquanto Portugal, por exemplo, seguia no sentido contrário, caindo do posto 5 para o 18.

Na comparação com países vizinhos, o desempenho do Luxemburgo também sobressai, sobretudo na relação com o caso francês (descida do lugar 12 para o 20). Quanto à Bélgica, acabou por registar franca evolução (do lugar 20 para o 13).

Ao contrário, conforme salienta o próprio documento, os Estados Unidos, que se afirmam como a maior economia da OCDE, sofreu queda profunda (do posto 9 para o 21). Outra queda acentuada surgiu no contexto dos países da União Europeia com a Áustria a resvalar do lugar 13 para o 24. Esta parte do estudo da consultora dedica-se a analisar as movimentações de mais longo prazo nos diferentes mercados de trabalho. Os fatores que intervinham nesta avaliação diziam respeito ao cruzamento entre descida da participação feminina em cada mercado laboral e o crescimento da taxa de desemprego no feminino.