Lado a lado com os ministros de Portugal, França, Alemanha, Suécia, Holanda e Finlândia, o Luxemburgo assinou a declaração comum “Para uma ambição climática à altura do acordo de Paris”, na qual se procura o combate e se alerta para os perigos das alterações climáticas com os respetivos efeitos. No documento, os ministros sublinham “a necessidade de ser colocada em prática uma ambiciosa estratégia de longo prazo que esteja em consonância com o acordo de Paris”, tal como já fizera o Conselho Europeu a 22 de março último.

Luxemburgo 2 min.

Grão-Ducado associa-se a alerta para os perigos das mudanças no clima

Lado a lado com os ministros de Portugal, França, Alemanha, Suécia, Holanda e Finlândia, o Luxemburgo assinou a declaração comum “Para uma ambição climática à altura do acordo de Paris”, na qual se procura o combate e se alerta para os perigos das alterações climáticas com os respetivos efeitos. No documento, os ministros sublinham “a necessidade de ser colocada em prática uma ambiciosa estratégia de longo prazo que esteja em consonância com o acordo de Paris”, tal como já fizera o Conselho Europeu a 22 de março último.

A ideia é desenvolver um conjunto de ações para que seja respeitado o acordo aprovado a 12 de dezembro de 2015 pelos 195 países participantes na conferência e assinado em abril do ano seguinte. Na altura foram definidos objetivos que se destinavam a evitar a subida das temperaturas e o consequente aquecimento global.

Entre as metas definidas para a diminuição de dióxido de carbono no ar ficou, de acordo com a documentação divulgada pelas Nações Unidas, a ideia de garantir que “a subida média da temperatura à escala global não supere os 2 graus acima dos níveis pré-industriais e manter esforços com o objetivo de limitar a subida da temperatura até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais”.

Além disso, foram planeados também “o crescimento da adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas, a promoção da resistência do clima e a redução de gases com efeito de estufa” e ainda “a criação de fluxos financeiros capazes de promover estas questões”.

Na declaração comum pela defesa do acordo de Paris, os países signatários insistem na adoção de medidas para que seja respeitado o documento e com o intuito de que “a Europa converve a sua liderança” no processo.

Apesar de Barack Obama se ter batido pela assinatura do acordo de Paris, Donald Trump sempre desvalorizou os dados científicos sobre o aquecimento global e, durante as eleições presidenciais, afirmou que os Estados Unidos iriam retirar-se do acordo sob a sua liderança. Isso mesmo foi confirmado em junho do ano passado, embora o acordo estabeleça que a retirada só poderia ser anunciada três anos após a sua entrada em vigor, isto é, a partir de 4 de novembro de 2019, apenas se tornando oficial um ano mais tarde.

Reforço da ambição

Os ministros europeus manifestaram a opinião de que “a ambição europeia neste capítulo deve ser reforçada, no sentido de que seja obtido o caráter neutro do carbono a longo prazo, estabelecendo etapas intermediárias”.

Ao mesmo tempo mostraram-se satisfeitos com o empenhamento de cada um dos países signatários “no desenvolvimento de estratégias de longo prazo sobre o assunto, dedicadas a todos os setores de atividade”. Outra das metas que os ministros pretendem ver concretizadas é a da Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento durável, dizendo respeito a uma economia equilibrada na questão do carbono numa parceria entre os diversos países do mundo.

P.J.P. (com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.