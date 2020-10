Grão-Ducado ainda é o país da NATO que menos gasta em Defesa

Os Estados Unidos são o país que mais gasta em Defesa, com uma taxa equivalente a 3,87% do PIB.

O Luxemburgo continua a ser o país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), com menos gastos na Defesa. Segundo o relatório anual divulgado esta quarta-feira pela NATO, o Luxemburgo vai atribuir em 2020 apenas 0,64% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em despesas relacionadas com a Defesa.

Em temos absolutos e segundo os dados preliminares, os gastos do Luxemburgo para 2020 deverão atingir os 388 milhões de euros, ou seja, mais 47 milhões do que no ano passado (341 milhões ou 0.55% do PIB).

Apesar do ligeiro aumento, o Luxemburgo fica novamente muito longe do objetivo de 2% até 2024, acordado entre os 29 membros da organização transatlântica.

Os Estados Unidos são o país que mais gasta em Defesa, com uma taxa equivalente a 3,87% do PIB. Grécia (2,58%) e Reino Unido (2,43%) completam o pódio, enquanto Portugal aparece a meio da tabela com 1,63%.

