Grã-duquesa participa no Dia para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito

Henrique DE BURGO

A Grã-duquesa Maria Teresa participa hoje nas celebrações do Dia para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos Armados através de uma conferência-debate online organizada pela Aliança Atlântica (NATO).

A Grã-duquesa foi convidada pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a abrir a conferência-debate, com testemunhos da sua experiência junto das vítimas deste flagelo e apresentação de ações concretas levadas a cabo pelo Luxemburgo e outros países desde 2013.

Inspirado no fórum sobre esta matéria "Stand Speak Rise Up!", organizado em março pela Grã-duquesa, o evento vai contar ainda com as participações da atriz e enviada especial da Agência da ONU para Refugiados, Angelina Jolie, da prémio Nobel da Paz 2018, Nadia Murad, e da representante especial da ONU para a violência sexual em conflitos armados, Pramila Patten.

A Grã-duquesa apoia há vários anos os sobreviventes deste flagelo e é a promotora do fórum internacional Stand Speak Rise Up, que reuniu no Luxemburgo, em março passado, 50 sobreviventes de 17 países e três galardoados com o Prémio Nobel da Paz.



