Grã-Duquesa Maria Teresa admite abdicar da coroa

Henrique DE BURGO

A Grã-Duquesa Maria Teresa admitiu numa recente entrevista à revista Paris Match a possibilidade do casal grão-ducal abdicar da coroa, mas sem referência a um momento concreto.

Esta é a primeira vez que esta questão é abordada na imprensa, com a mulher do Grão-Duque Henri a sublinhar que lhe parece "muito justa esta tradição não escrita, que as monarquias respeitam, quando cedem a coroa para permitir que os novos governantes tomem o seu lugar".

Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

O casal grão-ducal está no poder desde o ano 2000, altura em que o Grão-Duque Jean abdicou em favor do filho Henri.

"... Uma prática no Luxemburgo (...) desde a Grã-duquesa Charlotte", lembrou Maria Teresa, acrescentando que quando chegar o momento, o mesmo vai ser feito pelos Grão-Duques Herdeiros Guillaume e Stéphanie.

Na entrevista ao Paris Match, a Grã-Duquesa do Luxemburgo reforça a possibilidade da passagem da coroa ao sublinhar que "ter coragem de abdicar é", na sua opinião, "o melhor", argumentado que "depois de uma vida de serviço", acredita que os soberanos têm esse direito e, às vezes, o desejo de viver "alguns anos mais pacíficos".

Maria Teresa confessou ainda o alto preço que há que pagar para se reinar. Apesar de levar uma vida privilegiada, refere que é ao mesmo tempo restritiva, com renúncias à liberdade e sacrifícios para servir o país.

Também há que "guardar silêncio" e acatar prioridades que não são as suas. "Visto de fora parece tudo muito bonito", mas não é assim tão simples, conclui a Grã-Duquesa Maria Teresa.