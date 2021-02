A mulher do Grão-Duque herdeiro, Guillaume, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1984 em Renaix, na Bélgica.

Grã-Duquesa herdeira Stéphanie celebra hoje 37 anos

Henrique DE BURGO

A mulher do Grão-Duque herdeiro, Guillaume, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1984 em Renaix, na Bélgica. A também Condessa de Lannoy é a mais nova dos oito filhos dos condes Philippe de Lannoy e Alix della Faille de Leverghem. Em 20 de outubro de 2012 Stéphanie casou-se com o Grão-Duque Herdeiro e a 10 de maio de 2020 tiveram o seu primeiro filho, o Príncipe Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

Stéphanie de Lannoy é formada em Filologia Germânica e interessa-se pela literatura, artes, música clássica e línguas estrangeiras. Fez muitas viagens com movimentos de juventude e implicou-se desde cedo no voluntariado.

Em 2016 foi nomeada presidente do conselho de administração da Fundação Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean (MUDAM).A Grã-Duquesa herdeira apoia ainda várias instituições de cariz social e participa com regularidade em várias atividades oficiais da família grã-ducal.



