Grã-Duquesa demasiado presente nas decisões da corte grã-ducal

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, recebeu na sexta-feira passada o relatório do investigador independente Jeannot Waringo sobre a gestão do pessoal da casa grã-ducal. Hoje, foi a vez do Grão-Duque Henri reagir à polémica, defendendo a Grã-Duquesa Maria Teresa, que há uma semana está debaixo do fogo.