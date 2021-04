Governo tinha interrompido a oferta de testes PCR no final de janeiro deste ano.

Governo volta a oferecer testes PCR à chegada ao aeroporto do Findel

Todos os passageiros que aterram no aeroporto internacional do Luxemburgo têm, de novo, a possibilidade de fazer um teste PCR de diagnóstico à covid-19 gratuito.

A única condição exigida para aceder gratuitamente a este serviço oferecido pelo Governo luxemburguês é que o teste seja feito no dia da chegada ao aeroporto do Findel no centro de testagem da Lux-Airport.

Os passageiros recebem um voucher na passagem pela recolha das bagagens e podem depois dirigir-se ao centro de testagem da Lux-Airport com o documento e o bilhete de avião.

O Ministério da Saúde assegura, em comunicado, que "o resultado do teste PCR está geralmente disponível nas 24 horas a seguir" à sua realização. O Governo tinha interrompido a oferta de testes PCR no final de janeiro deste ano, altura em que impôs restrições na fronteira aérea, limitando-a a viajantes que apresentam um comprovativo de teste (PCR ou antigénio) negativo no embarque com destino ao Grão-Ducado. O comprovativo poderá estar traduzido em várias línguas, incluindo o português.

A apresentação de teste negativo a quem entra no país estará em vigor pelo menos até 25 de abril.

