Governo vai aligeirar restrições a visitas nos lares

As ministras Corinne Cahen e Paulette Lenert afirmaram que a segurança dos utentes "vai continuar a estar no centro das prioridades".

A ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, e a ministra da Cooperação para o Desenvolvimento e Assuntos Humanitários, Paulette Lenert, anunciaram esta segunda-feira através de um comunicado enviado às redações que decidiram que vão aligeirar as restrições relativas a lares e centros de idosos. Nesse sentido, as recomendações para utentes e visitantes vão ser tornadas públicas no decurso da próxima semana.

Esta decisão vai ser acompanhada de medidas de vigilância constante sobre as pessoas mais vulneráveis através de rastreios. Nesse sentido, as duas ministras pediram a correta aplicação das recomendações anunciadas a 20 de maio de 2020 para as visitas aos lares e centros de dia destacando que a segurança dos utentes “vai continuar no centro das prioridades”.

No comunicado, o Governo sublinha que, quando grande parte da população começa gradualmente a beneficiar das fases de desconfinamento, “muitos utentes das residências para idosos e respetivas famílias estão ansiosos por poder visitar e sair em condições comparáveis às existentes antes da crise”.

