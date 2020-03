Esta medida, destinada aos atuais e aos futuros membros, tem como objetivo aliviar as empresas no contexto da atual crise de pandemia.

Governo suspende valor de inscrição na plataforma Letzshop.lu

Henrique DE BURGO

O Ministério das Classes Médias suspendeu o pagamento da inscrição das empresas que estão registadas para efetuar vendas on-line através da plataforma Letzshop.lu.

A decisão de suspender a assinatura anual de 500 euros para 2020 foi tomada em concertação com 17 autarquias do Luxemburgo, com a Câmara de Comércio e com a confederação de reagrupa os comerciantes do país.

Esta medida, destinada aos atuais e aos futuros membros, tem como objetivo aliviar as empresas no contexto da atual crise de pandemia, refere o ministro da tutela, Lex Delles, em comunicado.

A plataforma de vendas on-line Letzshop.lu é destinada aos comerciantes locais e permite efetuar encomendas de produtos de forma rápida e fácil.

