Governo revela hoje data de ativação do radar inteligente na N11

Manuela PEREIRA

É hoje que o Luxemburgo fica a saber quando é que o chamado radar inteligente entra em funcionamento na N11. A data de ativação efetiva, depois da fase de testes, vai ser comunicada pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch, numa conferência de imprensa, marcada para esta segunda-feira, às 11h00.

A entrada em funcionamento do primeiro radar fixo do Grão-Ducado que calcula a velocidade média das viaturas num determinado troço estava prevista para abril, mas foi adiada devido à crise pandémica e ao estado de emergência decretado a 18 de março pelo Governo, que ditou o confinamento, para evitar a propagação do novo coronavírus.

O novo dispositivo começou a ser testado em meados de dezembro do ano passado. Mas deve passar à fase 'a valer' muito em breve. Os aparelhos estão instalados na N11, entre Waldhaff e Gonderange, num percurso de cerca de quatro quilómetros de distância. Se a média ultrapassar os 90 km/h ou 75 km/h no caso dos camiões, significará que houve excesso de velocidade nesse troço. O que implicará uma multa por excesso de velocidade. Haverá contudo, tal como acontece com os outros controlos através de radares fixos de velocidade, uma tolerância de 3 km/h.



