Governo reúne-se em Conselho de Ministros sem Félix Braz

O Governo reúne-se hoje no primeiro Conselho de Ministros da rentrée, uma sessão que acontece sem o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Félix Braz. Embora o programa da reunião não tenha sido revelado, espera-se que sejam divulgados mais pormenores sobre o estado de saúde do governante luso-descendente.

Segundo as últimas informações prestadas pelo Executivo, Félix Braz continua internado nos cuidados intensivos de um hospital belga depois de ter sofrido um ataque cardíaco a 22 de agosto. Para já, as pastas do político do Déi Gréng estão a ser asseguradas pelo ministro da Mobilidade, Defesa e Segurança Interna, François Bausch, também do partido ecologista.

O primeiro Conselho de Ministros depois das férias de verão tem lugar esta manhã. Por volta do meio-dia, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, falará à imprensa sobre os resultados da sessão.

Sabe-se que os incêndios na Amazónia deverão ser um dos temas em cima da mesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn fez saber recentemente que vai propor que o Luxemburgo não assine o acordo comercial com os países do Mercosul, “caso o Brasil não comece desde já a respeitar as obrigações que assumiu no âmbito do acordo de Paris e das negociações com a União Europeia”.