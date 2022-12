O Registo de Beneficiários Efetivos (RBE), é um mecanismo de combate ao branqueamento de capitais.

Governo restabelece acesso ao registo de beneficiários para alguns profissionais e imprensa

O Ministério da Justiça e o Luxembourg Business Registers voltaram atrás na decisão de bloquear o acesso ao público ao Registo de Beneficiários Efetivos (RBE), um mecanismo de combate ao branqueamento de capitais.

O polémico bloqueio foi feito depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia ter considerado que o acesso público a este tipo de registo seria uma ingerência na privacidade das pessoas em questão.

A Associação Luxemburguesa de Jornalistas Profissionais e o partido déi Lénk contestaram a medida e denunciaram que o bloqueio impede o combate à lavagem de dinheiro.

Agora, o Governo voltou atrás na decisão e anunciou, esta terça-feira, que "o acesso ao RBE foi entretanto restabelecido para um certo número de profissionais identificados junto do RCS (registo de comércio e sociedades) e do RBE".

O acesso será também restabelecido nos próximos dias aos jornalistas, em concertação com o Conselho de Imprensa. Depois será alargado aos profissionais do setor que utilizam o RBE para cumprir as suas funções de combate à lavagem de dinheiro.



