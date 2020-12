No entanto, os idosos terão de ficar depois em quarentena de sete dias e apresentar um teste negativo.

Governo. Residentes em lares podem visitar as famílias

Ana Patrícia CARDOSO No entanto, os idosos terão de ficar depois em quarentena de sete dias e apresentar um teste negativo.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do CSV, Marc Spautz, a Ministra da Família, Corinne Cahen, avançou que os idosos que vivem em lares podem visitar as famílias, com a condicionante de se submeterem a uma quarentena de sete dias e apresentarem teste negativo.

Cahen apresentou esta alternativa ao Parlamento na quarta-feira. Assim, desde que sigam as recomendações, os idosos poderão passar o Natal com os familiares. No entanto, a ministra frisou que é preciso pensar bem nas possíveis consequências destas reuniões e que talvez seja melhor esperar até que a vacina esteja disponível.

A gestão dos lares é "uma tarefa e tanto", ressalvou a ministra. Quando, em novembro, foi confrontada com os números alarmantes de casos positivos e óbitos em lares, a ministra da Família descartou uma proibição total das visitas aos lares, como aconteceu na primeira vaga da pandemia. Cahen disse que “é importante manter o contacto social com as pessoas idosas. Proibi-las de ter contacto com os familiares, poderia ter consequências graves”.

As visitas seguem as regras de higiene, o uso de máscara e o distanciamento físico.





