Governo reconhece que há salários em atraso na função pública

Diana Alves Em causa está uma dezena de professores de substituição.

O Governo reconhece que há salários em atraso na função pública. Na resposta a uma questão do deputado Sven Clément, do Partido Pirata, os ministros da Educação e da Função Pública admitem que dos 222 professores de substituição contratados este ano, 12 têm salários em atraso. Quer isto dizer que mais de uma dezena de professores não são pagos desde o início do ano letivo.



De acordo com Claude Meisch e Dan Kersch, há duas razões para este atraso: ou os dossiês dos professores em causa estavam incompletos ou não chegaram a tempo ao Centro de Gestão de Pessoal e de Organização do Estado (CGPO). Os governantes sublinham, porém, que todos os professores que entregaram a documentação exigida, receberão os salários este mês.

Na resposta, tornada pública esta segunda-feira, os ministros dizem também que as autoridades “estão conscientes dos inconvenientes provocados por estes pagamentos tardios”, acrescentando que os responsáveis estão a “trabalhar ativamente” para que, no futuro, todos os profissionais sejam pagos a partir do primeiro mês de trabalho.

As explicações de Meisch e Kersch surgem então na sequência de uma questão de Sven Clément endereçada aos ministros há cerca de um mês. O deputado fez saber na altura que foi contactado por vários professores de substituição (“chargés de cours” e “chargés d'éducation”, em francês) que supostamente não eram pagos desde o mês de agosto.