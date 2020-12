"O setor do ensino sofreu grandes transtornos desde o mês de março. Entre o ensino à distância durante largas semanas, o regresso às aulas com o medo de contrair a covid-19, e as quarentenas e isolamentos que afastaram alguns alunos da escola, tem sido um tempo difícil para crianças, jovens, professores e pais”.

Governo reativa linhas de ajuda para alunos, pais e professores

Susy MARTINS "O setor do ensino sofreu grandes transtornos desde o mês de março. Entre o ensino à distância durante largas semanas, o regresso às aulas com o medo de contrair a covid-19, e as quarentenas e isolamentos que afastaram alguns alunos da escola, tem sido um tempo difícil para crianças, jovens, professores e pais”.

A opinião foi manifestada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, na conferência de imprensa desta terça-feira.

Segundo o responsável pela pasta do ensino, mesmo estas férias de Natal que deveriam de ser “bolhas de oxigénio”, vão ser diferentes das dos anos anteriores, devendo-se limitar as saídas e os ajuntamentos com a família.



Para ajudar os alunos, pais e professores a ultrapassar dificuldades ligadas com o isolamento, foi reativada a linha telefónica de apoio psicológico. Ligando para o 8003 93 93 estes poderão encontrar uma pessoa para os ouvir e os ajudar durante estes tempos mais difíceis.

O Governo decidiu ainda reativar outra linha telefónica de ajuda no ensino à distância. Para os pais e crianças que encontrarem dificuldades com a matéria curricular a trabalhar na semana de 4 a 8 de janeiro, basta ligar para o 8003 90 90.



