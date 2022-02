A administração da natureza e das florestas (ANF) e a natur&ëmwelt estão à procura de voluntários para garantir uma época de migração segura para os anfíbios.

Biodiversidade

Governo quer salvar os sapos das estradas luxemburguesas

Redação A administração da natureza e das florestas (ANF) e a natur&ëmwelt, a principal organização de proteção da natureza e do ambiente no Grão-Ducado, estão à procura de voluntários para garantir a segurança dos anfíbios durante a época de migração.

A deslocação anual acontece entre meados de fevereiro e de abril, período em que as temperaturas noturnas se tornam mais amenas (acima de 5ºC) e em que os dias são húmidos e mais longos, que estes animais saem dos seus abrigos de inverno, nas florestas, para os locais de desova, em lagoas ou piscinas naturais.

No decurso deste movimento, a maior ameaça que enfrentam é a rede rodoviária, mas há uma série de ações que podem ser levadas a cabo para diminuir significativamente o perigo: conhecer as áreas de migração e planear operações de salvamento nesses territórios; construir infraestruturas permanentes, como barreiras ou ecodutos, que auxiliem a passagem dos anfíbios entre dois pontos, de outra forma separados por muros ou estradas); encerrar temporariamente as vias afetadas, tendo em conta a intensidade da migração e a densidade do tráfego automóvel.

Autoridades a postos

A ANF está a apelar à participação de voluntários que possam coordenar ou associar-se a campanhas de recolha de sapos em risco. Para isso, podem notificar as autoridades sobre a localização dos animais avistados e fazer parte de operações de salvamento através da inscrição neste formulário.

Antes de irem para o terreno, os participantes podem consultar o geoportal do governo luxemburguês, onde já estão assinalados alguns locais de migração conhecidos, como a rue d’Esch em Ehlerange ou a rue de la Ferme em Bettembourg. Também podem encontrar aí a informação necessária para montar uma operação de salvamento de anfíbios ou participar noutras atividades.



