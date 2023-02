Situação familiar, rendimentos, ajudas e necessidades em matéria de habitação, mobilidade e autonomia são alguns dos temas abordados na sondagem que acaba de ser lançada.

Sondagem

Governo quer saber como tornar mais fácil a vida das pessoas com deficiência

Diana ALVES Situação familiar, rendimentos, ajudas e necessidades em matéria de habitação, mobilidade e autonomia são alguns dos temas abordados na sondagem que acaba de ser lançada.

O Governo quer saber quais as necessidades das pessoas com deficiência no Luxemburgo. O Ministério da Família e Integração e o Instituto luxemburguês de investigação sócio-económica (LISER, na sigla original) acabam de lançar uma sondagem com o objetivo de melhorar o dia a dia destas pessoas.

Conheça as ajudas, prémios e subsídios disponíveis no Luxemburgo O Estado tem uma extensa rede de medidas sociais específicas e subsídios para apoiar indivíduos e famílias. No entanto, algumas destas medidas não são bem conhecidas.

Numa nota divulgada às redações o ministério indica que o questionário de dirige a “qualquer pessoa com incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial”, suscetível de encontrar “obstáculos à sua plena participação na sociedade em termos de igualdade com os outros”.

Com esta sondagem, os responsáveis querem “avaliar aquilo que deve ser implementado no Luxemburgo para que as pessoas com deficiência possam gerir o seu dia a dia de forma mais autónoma”. A ideia é recolher dados estatísticos sobre a situação atual destas pessoas e fazer um inventário das ajudas e medidas já existentes.

Situação familiar, rendimentos, ajudas e necessidades em matéria de habitação, mobilidade e autonomia são alguns dos temas abordados no estudo.

Direitos humanos. Relatório aponta falhas ao Governo na gestão da pandemia Legislação apressada, restrições abusivas nos lares e aumento das desigualdades estão entre as queixas da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos do Luxemburgo. Em vésperas da votação de nova versão da lei-covid, o organismo soma alertas.

As questões estão disponíveis em francês e em alemão, em handicap.liser.lu. Ambas as versões estão redigidas na chamada língua clara e simples, com frases mais curtas e vocabulário simples. O prazo para responder termina no final do próximo mês de março.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.