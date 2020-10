Se um suspeito recusar a revista da autoridade policial, o texto prevê sanções, que podem ir de 251 a 1.000 euros.

Governo quer rever regras da revista pessoal de segurança

Estão a ser elaboradas novas regras para um melhor enquadramento das revistas corporais efetuadas pelas autoridades policiais. O Governo quer definir em que circunstâncias é que as revistas pessoais de segurança podem ser feitas garantindo o direito à liberdade e à integridade moral e física dos cidadãos.

Após criticas por parte da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos e do Conselho de Estado, os deputados membros da comissão da Justiça decidiram rever o projeto de lei e sugerir algumas alterações. O documento prevê três tipos de revista corporal de segurança. No primeiro cenário considerado mais “simples”, os polícias recorrem a um aparelho eletrónico que permite detetar objetos suspeitos, excluindo a apalpação. Embora essa prática deva ser feita por uma pessoa do mesmo sexo, na realidade a falta de mulheres polícia nem sempre o permite.

Depois há a “revista pessoal de segurança integral” em que o policial recorre à apalpação do suspeito, parcialmente despido. Este tipo de prática tem obrigatoriamente de ser feita por um agente do mesmo sexo do que o suspeito.

O terceiro cenário diz respeito à “revista corporal íntima” e requer autorização prévia do Ministério Público ou de um juiz de instrução. Este tipo de revista pessoal de segurança só é possível quando há suspeitas de ingestão ou inserção de estupefacientes no corpo e tem de ser feita por um médico.

Se um suspeito recusar a revista da autoridade policial, o texto prevê sanções, que podem ir de 251 a 1.000 euros, no caso de uma revista corporal simples. O valor da multa sobe consideravelmente quando se trata da recusa de chamada “revista íntima”. Neste caso, o montante pode mesmo ultrapassar um milhão de euros ou três a cinco anos de prisão. Sanções demasiado elevadas na opinião dos deputados que pediram à ministra da Justiça, Sam Tanson, para rever esse artigo do projeto de lei.



