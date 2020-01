A aprovação das decisões de âmbito local pelo governo e pelo Grão-Duque vão ser "abolidas". A ministra do Interior promete revolucionar o enquadramento legal das comunas a "curto prazo".

Governo quer dar "mais liberdade" às comunas

Teresa CAMARÃO

Já está em marcha a reforma da lei que regula as comunas em vigor desde 1988. "Queremos modernizar o controlo, simplificando os procedimentos, trabalhando com mais eficiência e dando mais autonomia às comunas", sintetizou a ministra do interior Taina Bofeerding na apresentação do projeto-lei que promete concluir no "curto prazo".

O objetivo é fortalecer a autonomia municipal, abolindo o princípio da autorização obrigatória do governo e do Grão-Duque às decisões tomadas por cada uma das autarquias luxemburguesas, para minorar os longos tempos de espera. "A primeira etapa foi a da criação de um novo sistema de supervisão modernizado, racionalizado e digitalizado", explica o ministério numa nota enviada às redações.

"Não se trata de pôr em causa" a legalidade dos atos municipais, mas sim de "melhor respeitar a proporcionalidade entre a extensão da intervenção da autoridade central", acrescenta o comunicado sobre a "mudança de paradigma".

Em vez de mero fiscalizador, o Estado quer a ocupar o lugar de "conselheiro e parceiro". Apenas as medidas financeiras vão passar pelo crivo dos ministros com uma resposta máxima de três meses. Também os projetos de construção num valor superior a um milhão de euros ficam à mercê de autorização superior.

"A redução do número de casos a submeter ao controlo estatal e o estabelecimento de uma plataforma electrónica de intercâmbio de documentos conduzirá a uma simplificação e aceleração dos procedimentos administrativos, permitindo assim uma melhor organização da administração municipal", congratula-se o ministério liderado por Taina Bofeerding.