Governo quer aprovar lei para recrutar professores com urgência

A pandemia não dá tréguas e o Governo do Luxemburgo começa a preparar-se para a escassez de recursos, nomeadamente, na educação. Desde o início do ano letivo 1.544 professores e estudantes testaram positivo para a covid-19, num universo de 120 mil pessoas. De acordo com os dados do executivo, 736 turmas foram ainda afetadas.

Desta forma, o ministro da Educação Claude Meisch anunciou ontem à saída de uma reunião com os deputados que o setor tem de se preparar para a eventualidade de começar a ficar temporariamente sem professores por causa de crise pandémica.

Citado pelo L'Essentiel, Meisch pretende submeter à votação no Parlamento já esta semana uma lei para recrutar professores em situação de emergência. O objetivo é ter uma reserva de profissionais para controlar as ausências. Professores estagiários, estudantes ou desempregados podem candidatar-se.



Ainda de acordo com o ministro, as condições de recrutamento vão ser simplificadas, sendo exigido uma licenciatura em ciências da educação e fluência nas três línguas nacionais: francês, alemão e luxemburguês.

De acordo com o balanço semanal mais recente nas escolas, entre 17 e 23 outubro, registaram-se 371 novos casos entre professores e alunos. Entre os docentes houve um aumento de 66% em relação à semana anterior. Já entre os alunos, houve um aumento de 33%, fazendo um total de 637 infeções nos estudantes do fundamental e secundário (público e privado) desde o início da pandemia.





