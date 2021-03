O primeiro-ministro, Xavier Bettel, quer atingir a meta das "95 mil pessoas vacinadas contra a covid-19 por semana".

Governo quer 95 mil pessoas vacinadas por semana

Diana ALVES O primeiro-ministro, Xavier Bettel, quer atingir a meta das "95 mil pessoas vacinadas contra a covid-19 por semana".

95 mil pessoas vacinadas por semana. É este o objetivo ambicioso do Executivo luxemburguês numa altura em que o país se prepara para lançar a terceira fase do plano nacional de vacinação.

De acordo com o jornal L’Essentiel, o objetivo foi adiantado na sexta-feira pelo líder do Executivo no Parlamento, quando questionado pelos deputados sobre a matéria. Para chegar ao objetivo as autoridades tencionam contar com o apoio de todas as estruturas, incluindo os centros de vacinação e os consultórios médicos.

O diário escreve que o primeiro-ministro "insistiu, porém, nas atuais incertezas que torno da receção das doses das vacinas", frisando que as autoridades estão prontas para vacinar o dobro das pessoas no Hall Victor Hugo, por exemplo, caso haja stock suficiente.

Neste momento, há um atraso na entrega das vacinas da AstraZeneca nas duas próximas semanas, ao mesmo tempo que o país suspendeu a administração de um lote específico desta farmacêutica devido a problemas de coagulação sanguínea deteados em pacientes após a toma.

AstraZeneca. Luxemburgo administrou mais de quatro mil doses do lote que foi suspenso Afinal, foram administradas no Luxemburgo mais de quatro mil doses do lote da vacina AstraZeneca que está a ser investigado por suspeitas relacionadas com efeitos secundários graves.

Por outro lado, o Governo diz ter garantias em como as entregas do fármaco da Pfizer/BioNTech aumentarão, daí ter decidido guardar apenas 25% das doses desta vacina com vista à administração da segunda dose do medicamento, e não 50%, como até agora.

Também a chegada da vacina da Johnson & Johnson, que na semana passada recebeu luz verde por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA), poderá acelerar o processo de vacinação. De acordo com o L’Essentiel, o Executivo espera que a utilização desta vacina possa arrancar no mês de abril.

Vacina da Johnson pode imunizar mais de 275 mil pessoas no Luxemburgo O Luxemburgo deverá receber 276.156 doses da única vacina que é tomada de uma só vez.

A vacina da Johnson & Johnson poderá ser um importante um ponto de viragem, visto que esta é a única de dose única. Algo que, segundo Bettel, poderá permitir imunizar 30 mil pessoas a mais até ao fim do mês de abril.



