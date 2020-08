Governo publica mapa dos casos de covid-19 por engano

O governo publicou acidentalmente um mapa que identifica os casos de covid-19, comuna por comuna. Os autarcas falam em "estigmatização".

O governo publicou acidentalmente um mapa que identifica os casos de covid-19, comuna por comuna. Os autarcas falam em "estigmatização".

O Ministério da Saúde publicou, por engano, um mapa que descrimina, comuna por comuna, o número de novos casos de covid-19 diagnosticados no último mês. O documento foi publicado como parte de uma resposta do governo a uma pergunta parlamentar do deputado Jeff Engelen do ADR.

A denúncia é do Tageblatt que explica, que o mapa deveria ter continuado em "segredo" para evitar qualquer estigamatização das cidades em causa.

De resto, o mapa expõe as disparidades territoriais no que respeita à identificação dos novos infetados. Depois da cidade do Luxemburgo, com 161 casos de covid-19, registadas entre 22 de junho a 12 de julho, seguem-se Differdange com 79 infecções, à frente de Esch, 72 e Pétange 43.

Quer isto dizer que as zonas com mais população, nomeadamente as do sul e centro do país, são também as mais afetadas.

Citado pelo L'Essentiel o presidente do Sindicato das Comunas Luxemburguesas, Émile Eicher (CSV), já veio lamentar a publicação, "que não faz absolutamente nada para avançar as coisas".

O presidente da comuna de Esch, Georges Mischo, e o vereador de Differdange, Tom Ulveling, também do CSV, juntaram-se ao coro de protestos.

