Governo promete mais subsídios e abertura de um museu do desporto

O ministro do Desporto, Dan Kersch, vai esta terça-feira ao Parlamento, onde apresenta, aos deputados da comissão parlamentar, as prioridades do Governo na área do desporto.

O desporto no Luxemburgo abrange a atividade física, em todas as suas vertentes: na escola, na saúde, no fitness, para deficientes, para tempos livres, na competição e no alto nível.

O programa de Governo prevê um aumento progressivo das dotações em prol do desporto em geral, da escola à alta competição, sem esquecer a componente lúdica, ou seja, a atividade física ao alcance de todos.

O reforço de verbas é canalizado, essencialmente, para a motricidade dos mais novos. Nesse sentido é valorizado o exercício físico na escola fundamental e nos serviços de educação e de acolhimento (SEA), para combater a inércia e a obesidade.

O desporto de alto nível e a excelência desportiva também saem beneficiados, através da aposta numa concertação permanente e estruturada, que envolve vários agentes, nomeadamente ministérios, Comité Olímpico, federações desportivas, o Instituto de Alto Rendimento e a administração do pavilhão multiusos La Coque.

O governo também promete continuar uma política de tolerância zero contra o doping, através de um reforço de meios humanos e financeiros para a respetiva agência.

Além disso, o Executivo também sublinha a vontade de abrir, em breve, um museu do desporto luxemburguês, para expor ao público os documentos e as peças recolhidos e guardados durante décadas.

Avelino Gomes