Governo prolonga prazo para entrega da declaração de impostos

Susy MARTINS O Governo decidiu prolongar a data limite de entrega da declaração de impostos, tanto para os particulares como para as empresas.

A decisão prende-se com o reforço do confinamento parcial, que arranca a 26 de dezembro 2020 e deverá terminar a 10 de janeiro de 2021.

O Executivo esclarece que quis, de alguma forma, aliviar algum stress aos contribuintes, impossibilitados de consultar o seu contabilista já que apenas as lojas que vendem produtos essenciais poderão continuar abertas durante esse período.

O prazo limite de entrega das declarações sobre os rendimentos dos privados e das empresas para 2020 passa de 31 de março para 30 de junho de 2021. O mesmo vale para o imposto comercial.

Relativamente à declaração de impostos sobre o rendimento para o ano de 2019 foi permitido um prolongamento do prazo até 31 de março de 2021.

O Ministério das Finanças informa num comunicado que no início do mês de janeiro vai ser depositado um projeto de lei no Parlamento, que vai no sentido de prolongar os prazos.



