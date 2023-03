A Spacety Luxembourg é acusada de "possíveis infrações" de sanções europeias e da lei de controlo de exportações.

Governo processa empresa Spacety Luxembourg por alegada ligação à Rússia

O governo do Luxemburgo apresentou uma queixa junto do Ministério Público (MP) contra a Spacety Luxembourg, subsidiária de uma empresa chinesa com sede em Belval que, no final de janeiro, foi acusada de apoiar o grupo Wagner na guerra contra a Ucrânia através do fornecimento de imagens de satélite.

O que se sabe sobre a empresa acusada de apoiar mercenários russos na Ucrânia Atualmente tem cinco funcionários de diferentes nacionalidades, incluindo um português.

A informação foi avançada na terça-feira pela RTL e confirmada pelo Luxembourg Times, que cita um comunicado onde o Ministério da Economia afirma que "foram tomadas medidas para prevenir qualquer apoio direto ou indireto da Spacety Luxembourg S.A para o esforço de guerra russo".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia reportaram a empresa ao MP luxemburguês por "possíveis infrações" das sanções europeias e de uma lei sobre o controlo às exportações.

A incubadora de empresas Technoport, cujo acionista maioritário é o governo e onde os escritórios da subsidiária luxemburguesa estão localizados, rescindiu o contrato com ela, segundo o governo.

Empresa luxemburguesa ajudou a espalhar propaganda russa A informação foi revelada numa investigação publicada na sexta-feira passada pelo jornal alemão Tageszeitung (TAZ).

A Spacety Luxembourg escusou-se a fazer comentários sobre o assunto. Em janeiro, a empresa tinha dito que não manteve "nenhuma ligação com a Rússia após a imposição das sanções internacionais" pelos EUA e pela UE como consequência da invasão da Ucrânia.

