Luxemburgo proíbe aviões russos de sobrevoar o país

Redação A informação foi dada pelo Ministro François Bausch e deve entrar em vigor este domingo. Na Ucrânia ainda que há 15 residentes do Grão-Ducado retidos.

O espaço aéreo do Luxemburgo passa a estar fechado para todos os aviões russos, sejam comerciais, militares ou outros, anunciou o Ministro dos Trasnportes, Francois Bausch nesta manhã de domingo. A sanção deve entrar em vigor já hoje.

"Informei a Direção de Aviação Civil da minha decisão de fechar o espaço aéreo [do Luxemburgo] para todos os aviões russos. Esta decisão será aprovada pelo Conselho do Governo do Luxemburgo", escreve o ministro na mensagem no Twitter. Esta é mais uma posição clara tomada pelo Governo contra a invasão russa na Ucrânia.



15 luxemburgueses na Ucrânia

Por seu turno, Jean Asselborn informou ainda que existem 15 residentes do Luxemburgo retidos na Ucrânia, 12 luxemburgueses e três cidadãos ucranianos com residência no Grão-Ducado que ainda não conseguiram sair do país.

Maior sorte tiveram os três futebolistas luxemburgueses, Olivier e Vicent Thill e Enes Mahmutovic, todos a jogar em clubes ucranianos, que conseguiram pelos seus meios atravessarem a fronteira da Ucrânia para a Roménia e Croácia, respetivamente, regressando hoje ao Luxemburgo.





