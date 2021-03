Apesar do Luxemburgo ser um dos países que suspendeu a vacina da AstraZeneca,as autoridades traçam uma meta crescente para o próximo mês.

Governo prevê ter 123.379 pessoas vacinadas até ao final de abril

Ana TOMÁS Apesar do Luxemburgo ser um dos países que suspendeu a vacina da AstraZeneca,as autoridades traçam uma meta crescente para o próximo mês.

O Luxemburgo deverá ter mais de 120 mil pessoas vacinadas até ao final do próximo mês.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, divulgado esta quarta-feira, o Governo tem, até à data, "vacinas suficientes para vacinar 123.379 pessoas até ao final de abril de 2021".

O documento ressalva, contudo, que as administrações das vacinas estão sujeitas a ajustamentos de semana para semana em função das capacidades de produção das farmacêuticas e das entregas, não especificando o caso da AstraZeneca que está, atualmente, suspensa no país, à semelhança do que acontece em vários outros estados europeus.

Covid-19. Imunidade alcança 12% no Luxemburgo Para que haja uma imunidade de grupo, é preciso alcançar, pelo menos, 70% dos residentes.

As autoridades luxemburguesas aguardam o parecer da Autoridade Europeia do Medicamento (EMA) para decidir se continua a incluir a vacina da AstraZeneca e se avança para a administração da segunda dose em pessoas que já foram inoculadas uma primeira vez com o fármaco. Até 1 de março, o país dispunha de um stock de 15.600 doses da AstraZeneca.

O EMA deverá pronunciar-se esta quinta-feira sobre os eventuais efeitos secundários e o grau de segurança desta vacina, depois de terem sido reportados cerca de 30 casos de tromboembolismo.

Em alguns países foram reportados casos mortais - o mais recente é o de uma professora, em Espanha - depois da toma da AstraZeneca, mas ainda não existem conclusões sobre a ligação entre as mortes e o fármaco.



