O Luxemburgo é um de vários países europeus a reforçar o investimento na defesa no seguimento da invasão russa da Ucrânia.

Governo prevê mais 94 milhões de euros para a Defesa em 2024

Maria MONTEIRO As despesas militares do Grão-Ducado rondam atualmente os 464 milhões de euros e deverão subir para os 558 milhões daqui a dois anos. No total, estas passarão a perfazer 0,72% do PIB em vez dos atuais 0,65%, segundo anunciado pelo ministro da Defesa esta segunda-feira.

O orçamento de defesa do país quase duplicou entre 2009 e 2013, passando de 0,37% para 0,65% do PIB, e tem vindo a aumentar significativamente desde então. Em 2024, a verba anual deverá mesmo alcançar os 0,72%, informou François Bausch esta segunda-feira, em conferência de imprensa sobre os esforços militares do país.

"Apesar deste notável progresso, o limiar de 2% [do PIB, meta defendida pela NATO] permanece inalcançável", lamentou, questionando o método de cálculo do esforço de defesa, que tem exclusivamente em conta a percentagem que ocupa do PIB de cada país.

O vice-primeiro-ministro considera que esta abordagem quantitativa não reflete o desempenho do Luxemburgo, "que, graças à sua economia próspera, registou um forte crescimento do seu PIB nos últimos 30 anos".

Meta da NATO - de 2% - é "irrealista"

François Bausch reconhece que, se for considerado apenas este indicador, o Luxemburgo "não está muito bem posicionado entre os membros da NATO", mas admite que o objetivo de 2% é "irrealista e impraticável e não tem conta a especificidade do Luxemburgo". Até porque implicaria alocar 7,5% do orçamento de Estado à Defesa em vez dos atuais 2,1%. Mais, o país teria de quase quadruplicar a verba para chegar aos 1,7 mil milhões de euros, correspondentes aos 2% em 2024.

Bausch defende ainda que os critérios de defesa da Aliança devem ser alargados e passar a considerar despesas que vão além dos equipamentos militares propriamente ditos. O financiamento de um projeto de manutenção de paz ambiental na África Oriental, anunciado na semana passada pelo Luxemburgo, e o investimento da investigação do hidrogénio, são dois bons exemplos de "uma verdadeira política de defesa", considerou o ministro.

Todavia, há outros indicadores que mostram que o nível de investimento do país é duas vezes superior ao que é exigido pela NATO, acrescentou Bausch fazendo comparação com outros países. No Luxemburgo, o esforço de defesa por soldado situa-se nos 470 mil euros, enquanto que nos Estados Unidos é de 360 mil euros. Já o investimento per capita é de 594 dólares [540,07 euros], valor acima da média de 521 dólares [473,91 euros] dos países-membros da Aliança, salientou.

Defesa contínua e sustentável

O Luxemburgo é um de vários países europeus a reforçar o investimento na defesa no seguimento da invasão russa da Ucrânia. Desde o final de fevereiro, o Governo enviou coletes de proteção, máscaras de gás, jipes, 100 armas anti-tanque e 15 tendas militares para apoiar as forças armadas ucranianas, confirmou François Bausch.

O esforço de defesa deverá continuar a crescer de forma contínua e sustentável, "dentro dos limites dos recursos disponíveis", nomeadamente através do desenvolvimento de parcerias e do fornecimento de capacidades que faltam à NATO. A aliança de países da Europa e da América do Norte vai reunir-se em junho numa nova cimeira em Madrid.

