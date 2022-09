Bettel vai apresentar as conclusões destes primeiros encontros ao final desta quarta-feira à tarde.

Tripartida

Governo prepara tripartida com parceiros sociais

O Governo vai receber esta quarta à tarde o patronato e sindicatos, em audiências separadas, com vista à preparação da próxima tripartida. Mais tarde, às 18 horas, o primeiro-ministro Xavier Bettel vai falar aos jornalistas para apresentar as conclusões destes encontros iniciais.

Durante as reuniões desta quarta, Bettel vai apresentar as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre a inflação aos patrões e parceiros sociais. Projeções deverão apontar com mais precisão se ainda haverá uma indexação dos salários este ano: um dos pontos de maior discórdia entre sindicatos e patronato.

Devido à inflação elevada e à crise energética atual, Governo, sindicatos e patronato vão reunir-se a partir do próximo domingo (18 de setembro) na chamada tripartida em que serão discutidas as medidas de apoio aos agregados familiares e às empresas. As primeiras conclusões do encontro são esperadas na próxima semana.



Já no início do mês de setembro, Bettel disse compreender o medo e preocupação das pessoas perante os aumentos de preços, e garantiu que o Governo iria encontrar soluções, salientando que os apoios teriam de ser acordados pela tripartida.

