Governo português envia condolências à família do casal vítima de acidente

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, já entrou em contacto com a família do casal português que morreu hoje num acidente de viação em França, tendo-lhe transmitido “as condolências em nome do Governo português”. Além disso, manifestou “toda a disponibilidade e todo o apoio para as diligências que agora venham a ser necessárias”, disse à agência Lusa.

Hoje, ao fim da tarde, o cônsul honorário em Tours vai deslocar-se ao hospital onde está a criança para se encontrar com os responsáveis hospitalares e avaliar o estado e a situação da mesma.

O casal português, de 32 e 34 anos, morreu hoje num acidente rodoviário, quando regressava ao Luxemburgo. O casal era de Almagreira, perto de Pombal (entre Leiria e Coimbra) e regressava ao Luxemburgo depois das suas férias. No Luxemburgo, o casal tinha morada em Lasauvage. As informações foram confirmadas ao Contacto pelo embaixador de Portugal no Grão-Ducado, António Gamito.

O responsável informou ainda que a criança, filha do casal, encontra-se no hospital de Tours. As autoridades portuguesas em França e no Luxemburgo já colocaram aquele hospital em contacto com a Kannerklinik, no Grão-Ducado.

O acidente, que vitimou o casal português envolveu cinco veículos e ocorreu este domingo, cerca das 06h da manhã, na A10, perto de Blois na direção da província de Paris em Santenay (Loir-et-Cher). Na viatura seguia ainda um bebé de 15 meses, filho do casal, que escapou ileso.



Lusa com Contacto