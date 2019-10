Os portugueses têm de esperar mais de quatro meses para renovar os documentos no Luxemburgo. O consulado justifica-se com falta de pessoal agravada por baixas médicas. Lisboa fala numa “situação excecional”.

Governo português atira para 2020 resolução da demora no atendimento consular

Há mais de um ano que não há filas à porta do consulado português no Luxemburgo. Desde março do ano passado que o atendimento está sujeito a marcação, apesar de ser cada vez mais difícil aceder à representação portuguesa no Grão-ducado. Em comparação ao arranque do ano, o tempo de espera disparou de cerca de um mês para quatro. A denúncia é da OGBL que promete fazer chegar o “intolerável” à secretária de Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

“A OGBL vai intervir junto do Governo e do Presidente da República para exigir que sejam envidados esforços urgentes para a contratação imediata de reforços para o Consulado de Portugal no Luxemburgo, para resolver esta situação insuportável para utentes e funcionários, e que não pode continuar”, consta do comunicado emitido pelo departamento de imigrantes do sindicato.

Além do cônsul, da chanceler e dos dois trabalhadores que fazem as marcações pelo telefone, há 13 funcionários para responder aos pedidos de mais de 134 mil portugueses, transfronteiriços ou a viver no Luxemburgo. Um “número manifestamente insuficiente”, justifica o consulado, “agravado pelas três baixas de longa duração” por doença e maternidade. “Cada trabalhador pratica 25 atos consulares por dia, são 500 por mês. Se há uma baixa esses atos têm de ser distribuídos pelos restantes funcionários e é aqui que temos um problema complicado”, justifica o consulado que depende de Lisboa para contratar mais pessoal.

O próximo concurso público depende da autorização do ministério das Finanças e está previsto para fevereiro. Numa nota curta que não respondeu às questões do Contacto, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros limita-se a dizer que está “atento às necessidades de reforço dos postos consulares” e que “o consulado procura atribuir tratamento prioritário a situações que se revistam de comprovada urgência”.

No mesmo sentido, o consulado confirma que documentos caducados e pedidos urgentes relacionados com escrituras de imóveis ou processos de separação têm direito a atendimento prioritário. “Há vagas nas listas para esses casos, apesar de muitas vezes estas exceções obrigarem os trabalhadores a atender duas pessoas ao mesmo tempo”.