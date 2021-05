Executivo aguarda um parecer do Comité de Ética sobre a matéria.

Governo pondera dar prioridade na vacinação a alguns funcionários públicos

Susy MARTINS

O Governo vê com bons olhos dar prioridade na vacinação a alguns funcionários públicos, no entanto, aguarda o parecer do Comité de Ética sobre a matéria. Esta foi uma das conclusões da reunião desta segunda-feira entre a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) e o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a ministra da Saúde, Paulette Lenert e o ministro da Função Pública, Marc Hansen.

Há várias semanas que a CGFP tem reivindicado que professores e polícias tenham prioridade na vacinação contra a covid-19, por estarem mais expostos ao risco de contágio. Um pedido que o Governo tem recusado, mas ao qual deixou agora a porta aberta.

No último encontro os líderes governamentais argumentaram que se o parecer do Comité de Ética for positivo, não vê razão para não o fazer sobretudo se os mais vulneráveis devido à idade já tenham sido vacinados no país.

Até agora o Governo tem recusado dar prioridade aos funcionários estatais, à exceção dos profissionais de saúde.

O sindicato da função pública pedia ainda que os pacientes pudessem escolher a marca da vacina a administrar, uma forma, segundo o sindicato, de "reforçar a confiança das pessoas" nas vacinas. Mas neste ponto o Governo mostrou-se inflexível, dizendo que apenas cabe aos médicos presente nos centros de vacinação escolher a vacina. Para a CGFP é "de lamentar que esta prática, recorrente em certos países, não seja aplicada no Luxemburgo".



