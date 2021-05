Segundo o último balanço da Task Force Covid-19 a situação pandémica tem-se mantido estável no país.

Governo poderá anunciar já na quarta-feira relaxamento das medidas covid-19

Susy MARTINS

Caso a situação sanitária não se agrave nos próximos dias, o Governo poderá anunciar um relaxamento de algumas medidas contra a propagação da covid-19 ainda esta semana. A informação já tinha sido divulgada pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel, na sexta-feira., que alertou no entanto que o relaxamento, ou não, das medidas está condicionado pela evolução da situação pandémica.

Quanto à data do anúncio, este pode acontecer já esta quarta-feira após a reunião do Conselho de Ministros. As atuais medidas estão em vigor até 15 de maio, sendo que o Executivo tem de decidir esta semana se opta pelo prolongamento ou relaxamento das regras, uma vez que o novo projeto de lei terá de passar pelo crivo do Parlamento.

Quanto às medidas que poderão ter mexidas, o alargamento do horário de abertura das esplanadas - atualmente é das 6:00 até às 18:00 - é uma das hipóteses, ou ainda a abolição do recolher obrigatório (atualmente entre as 23h e as 6h). O recolher obrigatório é uma das medidas mais criticadas pelos partidos da oposição, que consideram uma violação dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Outra das regras que poderá ser relaxada é o número de pessoas que se pode receber em casa. Atualmente, cada agregado só pode acolher duas pessoas que terão de ser do mesmo agregado familiar.



Projeções da Task Force Covid-19 cada vez mais otimistas A situação pandémica da covid-19 continua estável no Luxemburgo, sendo que se nota uma ligeira diminuição de novos casos detetados no país.

Segundo o último balanço da Task Force Covid-19 no país a situação pandémica tem-se mantido estável, notando-se mesmo uma ligeira diminuição de novos casos detetados no país, uma informação que pode favorecer um relaxamento das medidas pelo Executivo. A equipa alerta, contudo, que a situação continua volátil, e que os números de infeções podem mudar a qualquer instante, sobretudo devido às novas variantes.

De acordo com o balanço diário mais recente, o Grão-Ducado contabilizou três mortos e 10 novos casos de covid-19. Continuam hospitalizadas 95 pessoas. O número de doses de vacinas administradas já ultrapassou também a barreira das 200.000.









