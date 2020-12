Xavier Bettel vai reunir ministros na segunda-feira e analisar combate à pandemia.

Governo pode tomar medidas mais duras e apertar confinamento

Xavier Bettel vai reunir ministros na segunda-feira e analisar combate à pandemia.

Com uma reunião do Governo marcada para segunda-feira, Xavier Bettel admitiu que há várias opções em cima da mesa, depois de um balanço com base nos números da semana que passou.

O executivo vai analisar a atual situação do combate à pandemia no Luxemburgo como resposta a uma questão parlamentar apresentada pelo CSV na sexta-feira, diz a RTL.

Martine Hansen exortou o governo a ser claro com os cidadãos e o parlamento. A deputada do CSV pediu uma declaração sobre a direção que o país está a tomar no que diz respeito à pandemia.



As medidas atuais foram aprovadas na Câmara de Deputados na terça-feira e, na quinta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, afirmou que era cada vez mais provável um confinamento rigoroso, mas que ainda seria necessário esperar até ao final da semana para determinar quais as medidas a tomar.

De acordo com informações da RTL.lu, fala-se de uma possível uma prorrogação das medidas atuais após as férias e o encerramento de algumas empresas.

O ministro da Economia, Franz Fayot, disse na sexta-feira na RTL Radio que não é preciso ser "clarividente" para saber quais os setores da economia que voltarão a ser gravemente afetados: o sector da restauração e hotelaria, bem como o comércio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.