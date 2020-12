Esta possibilidade é avançada pela RTL que indica ainda que Bettel poderá anunciar também o encerramento das escolas até dia 15 de janeiro.

Governo pode decidir fechar tudo exceto lojas alimentares e farmácias a partir de dia 26

A situação atual da epidemia no Luxemburgo e o possível anúncio de um confinamento mais rigoroso será feito pelo primeiro-ministro às 16h00 de hoje, após a reunião do conselho de ministros.

No entanto, a RTL avança que segundo informações obtidas o governo poderá avançar com o encerramento das lojas não essenciais a partir de 26 de dezembro, ficando apenas abertas as lojas de bens alimentares e as farmácias.

A RTL noticia ainda que depois das férias as escolas do país poderão ficar encerradas até ao dia 15 de Janeiro. As medidas visam diminuir o número de novas infeções no país que continua elevado. Além da nova ameaça da nova variante do vírus detetada no Reino Unido que levou já o Governo a suspender as ligações aéreas com este país de modo a prevenir a chegada e propagação da nova estirpe no Luxemburgo.

