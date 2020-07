O objetivo é facilitar a obtenção do teste negativo que permite a entrada noutros países.

Governo oferece teste grátis a quem vai de férias

Com a Alemanha a exigir, por exemplo, um exame negativo feito há menos de 48 horas para isentar os residentes no Luxemburgo do período de quarenta obrigatória de 14 dias, o governo luxemburguês decidiu oferecer um teste grátis a quem vai de férias.

A partir desta sexta-feira, qualquer residente ou transfronteiriço pode agendar o exame gratuito num dos 17 centros covid criados para o efeito. Basta preencher o registo específico disponibilizado na página www.covid19.lu com o nome, número de registo nacional, endereço electrónico, e data e local de viagem.

Para evitar qualquer tipo de fraude, as autoridades competentes também exigem uma prova da viagem. No caso de uma deslocação de lazer deve apresentar as passagens e as reservas, se se tratar de uma viagem de negócios deve apresentar um certificado da empresa.

Se a candidatura preencher os requisitos, receberá um código no e-mail para a futura marcação do teste.

