Governo não vai impor uso obrigatório de máscara nas empresas

O Governo luxemburguês não vai impor o uso obrigatório de máscara no seio das empresas. A decisão cabe aos patrões, de acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde, citado pelo jornal L’Essentiel.

Diana ALVES O Governo luxemburguês não vai impor o uso obrigatório de máscara no seio das empresas. A decisão cabe aos patrões, de acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde, citado pelo jornal L’Essentiel.

O responsável lembra que a máscara deve ser usada sempre que o distanciamento de dois metros não pode ser respeitado, mas sublinhou que o Executivo não tenciona mexer na legislação e impor o uso daquela proteção no seio das empresas.

Os empregadores têm por isso liberdade para tomar essa decisão. O L’Essentiel cita os exemplos do banco ING e da consultora PricewaterhouseCoopers onde os trabalhadores devem usar a máscara sempre que se deslocam dentro das instalações.

Recorde-se que a vizinha França anunciou na semana passada o uso obrigatório da máscara no interior das empresas, em todos os espaços fechados e partilhados.

Segundo o jornal francês Le Monde, a medida entra em vigor a 1 de setembro em espaços como open spaces, corredores, escritórios ou salas de reunião.

Por cá, ao abrigo da lei covid, a máscara é obrigatória nos transportes públicos e em espaços públicos fechados, como lojas ou supermercados.



