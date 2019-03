Jean Asselborn garante que o Executivo está a acompanhar a situação no país, uma crise que está a ter repercussões nas relações económicas entre o Grão-Ducado e a Venezuela.

Governo não tem conhecimento de luxemburgueses na Venezuela

Jean Asselborn garante que o Executivo está a acompanhar a situação no país, uma crise que está a ter repercussões nas relações económicas entre o Grão-Ducado e a Venezuela.

São informações do Governo: não haverá, neste momento, cidadãos luxemburgueses na Venezuela. O dado foi avançado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na sequência de uma questão parlamentar sobre a crise política no país da América Latina.

No que toca às relações económicas bilaterais, Jean Asselborn limita-se a adiantar que, desde o início da crise, em 2016, o Executivo tem observado um abrandamento substancial das trocas de bens e serviços entre Luxemburgo e Caracas, não revelando quaisquer outros detalhes. Na resposta ao deputado David Wagner, do Déi Lénk, o chefe da diplomacia luxemburguesa reiterou também que o Grão-Ducado reconheceu o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, uma vez que aquela instituição é, segundo o Governo, a instância democrática legítima do país.

O ministro acrescenta que a decisão do Luxemburgo foi fruto de uma coordenação a nível europeu. Quanto ao futuro do país sul-americano, Asselborn considera que a solução tem de ser “política e pacífica”, acrescentando que o Grão-Ducado apoia os esforços da comunidade internacional, no sentido de serem criadas “as condições necessárias para a emergência de um processo democrático credível na Venezuela”.

O ministro deixa de resto a garantia de que o Governo continua a seguir de perto a situação no terreno através dos chefes de missão da União Europeia em Caracas e nos países vizinhos afetados, assim como através da Embaixada luxemburguesa em Brasília.

Diana Alves

