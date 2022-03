A embaixada da Ucrânia em Bruxelas alega que há “um pequeno número” de civis do Grão-Ducado a combater ao lado dos ucranianos.

Guerra na Ucrânia

Governo “não pode confirmar nem desmentir” participação de luxemburgueses no conflito

Maria MONTEIRO Em e-mail ao Contacto, o ministério da Defesa escusa-se a comentar a informação, avançada pela embaixada da Ucrânia em Bruxelas, de que haverá “um pequeno número” de luxemburgueses a combater ao lado dos ucranianos.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kouleba, anunciou que a legião de combatentes estrangeiros criada no final de fevereiro no país conta atualmente com cerca de 20 mil pessoas. Entre estes voluntários estarão cidadãos luxemburgueses, de acordo com a embaixada da Ucrânia em Bruxelas, citada pela Delano.

A revista refere que aquela entidade se recusou a revelar números por razões de segurança, mas confirmou que “se trata de um pequeno número” de cidadãos luxemburgueses que estarão a lutar ao lado dos ucranianos.

Questionado pelo Contacto, o gabinete de comunicação do ministério de Defesa afirma que “não pode confirmar nem desmentir esta informação” e refere que “não há uma lei específica” no Grão-Ducado que impeça a participação de luxemburgueses em conflitos armados noutros países.

Assim sendo, estes voluntários estão sujeitos às regras do direito internacional, que define “certos limites que podem ser aplicáveis dependendo do grau de envolvimento dos civis de um Estado não participante no conflito (e possivelmente do papel mais ou menos ativo dos Estados envolvidos”.

Voluntários perdem estatuto de 'civil'

Os cidadãos em causa podem “perder o seu estatuto protegido de ‘civil’ ao participarem ativamente num conflito armado”, já que passam a ser designados como ‘combatentes ativos’, adverte o ministério da defesa. Isto quer dizer que os voluntários “podem ser legalmente atacados”, enquanto que os civis "estão protegidos contra ataques.”

A legislação supracitada é estabelecida nos artigos 16 a 18 da Convenção de Haia V. O documento diz que “um Estado neutro não assume responsabilidade pelo facto de indivíduos atravessarem a fronteira isoladamente para se colocarem ao serviço de uma das partes”. Já o artigo 7 refere que a neutralidade não é posta em causa pela cedência de armamento a um dos intervenientes.

Em suma, a legalidade dos atos dos cidadãos participantes é avaliada “de acordo com a lei e a jurisdição aplicáveis, tendo em conta que um Estado pode ter jurisdição penal extraterritorial para determinados atos cometidos pelos seus nacionais no estrangeiro”.

