Apesar de o Grão-Ducado não fazer parte dos países em que esta prática foi identificada, o ministro da Saúde não exclui que possa existir. E avisa para os malefícios para "a saúde física e mental das mulheres" obrigadas a fazê-lo.

Luxemburgo 2 min.

Governo não exclui existência de "testes de virgindade" no Luxemburgo e alerta para perigos

Apesar de o Grão-Ducado não fazer parte dos países em que esta prática foi identificada, o ministro da Saúde não exclui que possa existir. E avisa para os malefícios para "a saúde física e mental das mulheres" obrigadas a fazê-lo.

A questão chegou ao Parlamento luxemburguês pelas mãos da deputada Nancy Arendt, do partido cristão-social (CSV). A deputada recordou que a Ordem dos Médicos belga decidiu proibir a emissão de certificados de virgindade, pondo termo aos testes efetuados a mulheres, uma prática denunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



No ano passado, a OMS divulgou uma lista de duas dezenas de países onde esta prática continuava em vigor, incluindo o Afeganistão, Brasil, Marrocos e África do Sul, "mas também Holanda, Canadá e Bélgica", apontou a deputada. O que terá levado o Conselho Nacional Belga a emitir um alerta, denunciando esta prática como "um ato médico inútil para a saúde, sem pertinência científica e com pesadas consequências potenciais para o bem-estar da paciente".



A deputada luxemburguesa questionou o ministro da Saúde sobre o problema, perguntando se "considera necessário emitir também um aviso aos ginecologistas" no Luxemburgo.



Em resposta, Étienne Schneider recordou que o Luxemburgo não faz parte dos países em que a prática foi denunciada, indicados no relatório conjunto da OMS e da ONU. Mas o ministro deixa um alerta para os seus malefícios e não exclui que esta possa existir. "Mesmo se esta prática não foi documentada no Luxemburgo, não está excluído que alguns médicos efetuem determinados testes de virgindade e emitam certificados de virgindade a pedido de mulheres ou dos seus próximos", afirmou o ministro. E deixou um aviso: "Está cientificamente estabelecido que nenhum exame médico permite determinar de maneira fiável a virgindade de uma mulher", além de que estes testes "podem ter consequências perniciosas para a saúde física e mental das mulheres submetidas [a esta prática]".

Em outubro de 2018, a Organização Mundial da Saúde, a ONU e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediram o fim do teste de virgindade, um exame ginecológico realizado com o intuito de determinar se uma mulher ou menina já teve relações sexuais vaginais. O exame é considerado "uma forma de discriminação de género", sendo a intervenção "dolorosa, humilhante e traumática", apontou a ONU.

O teste de virgindade foi identificado em pelo menos 20 países, sendo realizado a pedido "de pais ou potenciais maridos para determinar se a mulher já teve relações sexuais antes do casamento". A prática também chega a ser exigida por empregadores, apontou a ONU.

A análise é feita pela inspeção do hímen, para avaliar se houve rompimento ou alteração do tamanho da abertura, muitas vezes inserindo os dedos na vagina da mulher. A OMS afirma que "não há provas de que qualquer método possa comprovar se houve ou não relação sexual vaginal" e alerta para a discriminação de género envolvida nesta prática, que associa a virgindade das mulheres "à virtude, honra e valor social".