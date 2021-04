O Executivo luxemburguês não confirma nem desmente, mas deixa a porta bem aberta a um tratamento especial para as pessoas já vacinadas contra a covid-19.

Governo não descarta privilégios para vacinados contra a covid-19

A concessão de privilégios aos cidadãos vacinados "é uma questão que não se coloca atualmente. Mas se se colocar no futuro, o Governo verá como se poderá posicionar [sobre este assunto], após consulta com os diferentes atores". O esclarecimento foi dado por três ministros: Paulette Lenert (Saúde), Sam Tanson (Justiça) e Lex Delles (Turismo e Classes Médias).

Os três governantes assumiram esta posição na resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do Partido Pirata, Marc Goergen, que queria saber se o Governo tenciona atribuir privilégios a pessoas vacinadas e, se a resposta fosse sim, se isso não seria discriminatório. Na mesma resposta, os ministros com as pastas da Saúde, Justiça e Classes Médias consideram que "uma diferenciação entre vacinados e não vacinados não se justifica nesta altura, em que o número de pessoas inoculadas depende das doses limitadas de vacinas disponíveis".

Mas por outro lado, dizem "que ainda não está claro durante quanto tempo é que a vacina é eficaz". Na Alemanha, o Ministério da Saúde anunciou este mês querer dar mais liberdade aos que foram vacinados com as duas doses, isentando-os de quarentenas e de testes de diagnóstico no caso das viagens ao estrangeiro.

Certo é que o Grão-Ducado começou a emitir certificados nacionais de vacinação contra a covid-19 no início de abril, apesar de não se saber em que concreto para que fins deverá ser utilizado. Segundo o Governo, o documento digital destina-se às pessoas que tomaram a primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19 e pode ser descarregado no site MyGuichet.lu.



