Governo luxemburguês quer proibir venda de álcool a menores de 18 anos

O governo luxemburguês quer proibir venda de álcool a menores de 18 anos, tal como afirmou hoje o ministro da Saúde, Étienne Schneider. Segundo o L'Essentiel, o ministro afirmou aos deputados esta terça-feira que o combate ao alcoolismo é um dos objetivos do executivo para os próximos cinco anos.

Desta forma, aumenta em dois anos a idade com que se pode comprar álcool no Grão-Ducado, que está atualmente interdito a menores de 16. Outro dos planos em mente do executivo é também limitar a venda de álcool em estações de serviço.

Legalização da canábis em dois passos

Schneider falou também que o processo de legalização da canábis para fins recreativos, uma das medidas anunciadas pelo executivo logo após ter vencido as legislativas em outubro passado, será dividido em duas fases. Primeiramente, será descriminalizada a posse e posteriormente o seu uso será legalizado. Segundo o L'Essentiel vários médicos luxemburgueses estão a ter formação sobre a prescrição de tratamentos terapêuticos com recurso a esta planta. Atualmente, quatro farmácias hospitalares do Grão-Ducado já vendem medicação com o composto da planta.

