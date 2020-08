As explosões em Beirute causaram mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.

Governo luxemburguês expressa condolências a vítimas de explosão em Beirute

As explosões em Beirute causaram mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn expressou esta quarta-feira, 5 de agosto, condolências às vítimas das explosões em Beirute, capital do Libano, em nome do governo luxemburguês

"Tal como a União Europeia, o Luxemburgo expressa as suas mais profundas condolências e plena solidariedade às famílias das vítimas, ao povo libanês e às autoridades do Líbano após as violentas explosões em Beirute", escreveu num Tweet oficial.



Entretanto o gabinete de crise da União Europeia está em contacto com Beirute para enviar a ajuda necessária para fazer face às consequências das explosões, incluindo nesse plano o apoio conjunto dos estados membros.

"O nosso Centro de Coordenação de Resposta de Emergência está em contacto com as autoridades de proteção civil no Líbano", referiu o Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

As explosões em Beirute causaram mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.